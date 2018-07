LITTLE STEVEN: Live-Vollbedienung im August

Gerade erst ist LITTLE STEVEN, den meisten wohl besser als Steven Van Zandt und als rechte Hand von Bruce Springsteen bekannt, mit seiner Soloband THE DISCIPLES OF SOUL durch deutsche Lande getourt, um den aktuellen Siblerling "Soulfire" zu bewerben, da steht auch schon der nächste Release in den Startlöchern. Konkret geht es dabei um die satte Live-Vollbedienung "Soulfire Live", die auf drei CDs Mitschnitte von der ausgiebigen Tour im vergangenen Jahr enthalten und ab dem 24. August in den Regalen stehen wird. Wer sich bis dahin nicht gedulden kann, der kann sich die digitale Version der Veröffentlichung bereits jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu Gemüte führen.

