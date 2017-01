LIV SIN: ehemalige SISTER SIN-Frontfrau mit neuer Single

2015 löste sich SISTER SIN nach fünf Alben auf, doch nun kehrt die Frontröhre der Schwedern LIV SIN solo zurück. Am 13. Januar erscheint die Single "Let Me Out", die einen Vorgeschmack auf das am 28. April über Despotz Records erscheinende und von ACCEPT-Mann Stefan Kaufmann und U.D.O.-Basser Fitty Wienhold produzierte Album mit dem Titel "Follow Me" gibt. Die Single bietet kraftvollen Hard Rock, wie man hier hören kann:

