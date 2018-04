LIZZY BORDEN - Siebtes Studioalbum im Juni über Metal Blade

Die schockrockenden US-Metaller LIZZY BORDEN werden am 15.06.2018 über Metal Blade Records ihr siebtes Studioalbum "My Midnight Things" veröffentlichen. Satte elf Jahre haben uns die Kalifornier um Frontmann Lizzy auf den Nachfolger von "Appointment With Death" warten lassen, doch wenn man dem ersten Lyrikvideo Glauben schenkt, das uns nachstehend als Hörprobe kredenzt wurde, dann dürfte der geneigte Fan wieder auf seine Kosten kommen, denn einmal mehr haben Lizzy und seine Mitstreiter US-Metal mit hinterhältiger Stimme und eingängiger Pop-Note in der Hinterhand, und so sind wir auf die Scheibe, die ein wenig keyboardlastiger zu sein scheint als sonst, mehr als nur gespannt.

Hier der Videoclip: