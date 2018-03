LIZZY BORDEN: Zwei Alben neu auf Vinyl

Zwar gibt es momentan keine Neuigkeiten über die US Rocker LIZZY BORDEN, aber immerhin etwas Altes: Metal Blade legt am 13. April die beiden Alben "Love You To Pieces" und "Menace To Society" neu auf. Beide sind echte Klassiker und sollten bei jedem echten Metaller im Regal stehen. Die Neuauflage wird auf Vinyl sein und in folgenden Versionen erfolgen:

LIZZY BORDEN - "Menace To Society"

- 180g black vinyl

- clear sky-blue marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- red/purple/white splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- opaque olive green marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)



LIZZY BORDEN - "Love You To Pieces"

- 180g black vinyl

- golden brown marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- white/blue splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- opaque state blue marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)