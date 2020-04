LOAD: Debütalbum

Das in Basel beheimatete Elektro-Pop-Duo LOAD wird am 17.04.2020 via Radicalis Records/The Orchard sein Debütalbum "Superego" veröffentlichen. Die beiden maskierten Protagonisten ZAFFRE und CYAN haben 2018 die Band gegründet und servieren eine Electro-Pop-Mischung ganz im Zeichen der Achtziger Jahre.



Die Tracklist liest sich so:

Redemption Is Not Dying But To Kill

Black Knight Satellite

Cover Your Tracks

What’s Left Of Me

Emerald Eyes

Red Riding Hood

Dark Madonna

Stranger To The World

No End in Sight

Your Days Will Never Come

Great Big White World

Quelle: Result Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: load superego debuetalbum basel cyan zaffre