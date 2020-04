LONELY ROBOT: Das komplette Album im Stream

Hinter dem einsamen Roboter steht John Mitchell, bekannt von KINO, ARENA, IT BITES und FROST. Während an dem vierten Album gearbeitet wird, können wir das dritte Album "Under Stars" komplett im Stream genießen, denn nun wurde ein animierter Film zu dem Album fertiggestellt, der im UK sogar auf der großen Leinwand gezeigt wurde: Youtube.

Neben Mitchell waren Craig Blundell (Steven Wilson, Steve Hackett) und Steve Vantsis (FISH) mit von der Partie. Mit dem Album beendet Mitchell seine "Astronaut"-Trilogie, die sich zuvor bereits über "Please Come Home" und "The Big Dream" erstreckte.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: lonely robot under stars kino arena it bites frost john mitchell