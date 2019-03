LONELY ROBOT: Video zu 'Ancient Ascendant'

Die Band mit dem Namen LONELY ROBOT ist ein Projekt von John Mitchell, bekannt von KINO, ARENA, IT BITES und FROST, und damit sicher ein Tipp für Freunde gepflegten Prog Rocks. Am 26. April wird das Album "Under Stars" als Abschluss seiner Trilogie, die mit 'Please Come Home' und 'The Big Dream' begann, erscheinen und als erste Hörprobe gibt es 'Ancient Ascendant': Youtube.

Das Album wird es als Digipak mit drei Bonustracks und als LP+CD-Bundle geben. Vorbestellunge können hier aufgegeben werden, wofür man diese Lieder bekommen wird:

1. Terminal Earth

2. Ancient Ascendant

3. Icarus

4. Under Stars

5. Authorship Of Our Lives

6. The Signal

7. The Only Time I Don’t Belong Is Now

8. When Gravity Fails

9. How Bright Is The Sun?

10. Inside This Machine

11. An Ending

12. How Bright Is The Sun? (Cosmic Mix)* CD / digital bonus track

13. Under Stars (Cosmic Mix)* CD / digital bonus track

14. Lonely Robot – Chapter One – Airlock* CD / digital bonus track