LONG DISTANCE CALLING: Ein Abend in der Satelliten-Bucht

Die deutsche Instrumental-Institution LONG DISTANCE CALLING kommt auf eine "An Evening With"-Tour, bei der sie den zehnten Geburtstag des feinen Debütalbums "Satellite Bay" feiern werden.



Zudem hat die Truppe zwei "Play Through"-Videos zu den Tracks 'Aurora' und 'Fire In The Mountain' veröffentlicht.



Die Tour könnt ihr hier besuchen:

18.05.2017 – Chez Heinz, Hannover

19.05.2017 - Gebäude 9, Cologne

20.05.2017 – Backstage, Munich

21.05.2017 – Beatpol, Dresden

22.05.2017 – Lido, Berlin

23.05.2017 – Knust, Hamburg

28.05.2017 – Gleis 22, Muenster

16.08.2017 – Summer Breeze Open Air, Dinkelsbuhl



Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: long distance calling satellite bay