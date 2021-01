LONG DISTANCE CALLING: Neues Stück in Edgar Wallace-Optik

Das Quartett wird am 26.02.2021 seine neue EP "Ghost" über Avoid The Light Records erscheinen lassen. Das Stück 'Black Shuck' wurde mit einem spannenden Kurzfilm in Anlehnung an die Edgar Wallace-Schinken der 1960er Jahre versehen.

