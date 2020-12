LONG DISTANCE CALLING: Zwei Remixes im Angebot

LONG DISTANCE CALLING hat unter dem Namen "HDWWTL - The Remixes "zwei Remixes zu den beiden Songs 'Voices' und 'Ashes' veröffentlicht, die im Sommer diesen Jahres in der Originalversion auf dem Album "How Do We Want To Live" erschienen sind.

Für Ende Februar 2021 kündigt die Band unter dem Titel "Ghost" eine EP an.