LONG DISTANCE CALLING besingt 'The Very Last Day', Greenpeace-Benefiz-Shirt, Tour

Das Video zu 'The Very Last Day' stammt aus dem Livealbum "Stummfilm": Youtube.

Die Band hat ein neues T-Shirt zu dem Lied gedruckt, das im Bandshop bestellt werden kann. 5 Euro von jedem Shirt spendet die Band Greenpeace.

Im Spätsommer 2020 wird die Band wieder auf die Bühnen zurückkehren:

08.09.20 Hamburg, kleine Elbphilharmonie – SOLD OUT

09.09.20 Hannover, Pavillon

10.09.20 Bochum, Christuskirche

11.09.20 Dresden, Alter Schlachthof

12.09.20 Leipzig, Parkbühne

13.09.20 Berlin, Passionskirche

15.09.20 Köln, E-Werk

16.09.20 Frankfurt, Jahrhunderthalle Club

17.09.20 Mannheim, Capitol

18.09.20 München, St. Matthäus

19.09.20 Stuttgart, Mozartsaal

