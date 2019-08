LONG DISTANCE CALLING und der

Nein, die Jungs sind nicht unter die Cineasten gegangen, "Stummfilm" heißt das Live-Album der Instrumental-Rocker, auf dem diese Lieder zu finden sein werden:

1. Into The Black Wide Open

2. The Very Last Day

3. In The Clouds

4. Like A River

5. On The Verge

6. Interlude

7. Out There

8. Apparitions

9. Black Paper Planes

10. 359°

11. I Know You, Stanley Milgram!

12. Sundown Highway

13. Flux

14. Metulsky Curse Revisited

Das Lied 'Black Paper Planes' gibt es bereits als Video: Youtube,

"STUMMFILM – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show)", wie das gute Stück komplett heißt, wird am 1. November veröffentlicht werden. Die größte Auswahl an verschiedenen, auch limitierten Ausgaben hat der Inside Out-Shop, wo es das Ding als Blu-ray + CD und als Dreifach-Vinyl vorbestellbar ist.