LORDI: Tour erneut verschoben, Stream

Fangen wir mit den guten Nachrichten an: Die Tour wurde ja im März unterbrochen, doch wer die Band live erleben möchte, wird am 22. Mai die Gelegenheit per Stream haben. Die Band sagt, dass sie keine Eile haben wird und im Paha Kurki Rockhouse einfach mal mindestens drei Stunden spielen will! Dabei wird auch Zeit für obskure Songs sein und nicht nur die üblichen Hits. Die Fans sind eingeladen, Lieder für die Setliste zu wünschen und der Gig wird in einer lockeren Atmosphäre ablaufen. So nah und persönlich wird man LORDI sicher noch nie gesehen haben.

Scream Stream - Scarctic Circle Gathering wird am 22. Mai um 22:00 Uhr finnischer Zeit auf der Plattform keikalla.fi zu sehen sein. Keine Angst, die Band verspricht, dass alles auf Englisch sein wird, auch wenn es über eine finnische Seite geboten wird. Tickets für den Event kosten 12 Euro und sind über lippu.fi erhältlich.

Natürlich geschieht das Ganze wegen der Corona-Epidemie und aus dem gleichen Grund sind die Tourdaten der Finnen auch nochmal verschoben worden. Jetzt soll es an diesen Terminen weitergehen:

03.09.20 FI-Jyväskylä – Lutakko

04.09.20 FI-Seinäjoki – Rytmikorjaamo

05.09.20 FI-Kempele – Zemppi Areena

06.02.21 LIT-Vilnius – Vakaris

07.02.21 POL-Wroclaw – A2 Club

10.02.21 UK-Sheffield – Corporation

11.02.21 UK-Glasgow – St Lukes

13.02.21 UK-Birmingham – O2 Academy Hammerfest

14.02.21 UK-London – O2 Academy Islington

15.02.21 UK-Milton Keynes – Crafurd Arms

16.02.21 NED-Amstelveen – P 60

18.02.21 D-Stuttgart – LKA

19.02.21 CH-Pratteln – Z7

20.02.21 CH-Schaffhausen – Kammgarn

21.02.21 D-Heidelberg – Hallo 02

22.02.21 D-Aschaffenburg – ColosSaal

24.02.21 D-Nuernberg – Hirsch

25.02.21 CZ-Prag – Roxy

26.02.21 D-Memmingen – Kaminwerk

27.02.21 D-Regensburg – Eventhalle Airport

28.02.21 D-Koeln - Essigfabrik