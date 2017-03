LOREENA MCKENNITT: Vinyl-Veröffentlichungen!

20 Jahre sind bereits vergangen, seitdem LOREENA MCKENNITT ihre bis heute erfolgreichste Veröffentlichung auf den Markt gebracht hat: "The Book Of Secrets". Dieses Jubliäum wird mit dem Release erstmalig auf Vinyl, in 180 g als limitierte Edition gefeiert.

Ebenfalls erhältich auf Vinyl ist "Live in Paris and Toronto", ein Live Konzert, dass während der "The Book Of Secrets"-Tour 1998 aufgenommen wurde und erstmalig 1999 auf CD veröffentlicht wurde. "Live In Paris And Toronto" wird ebenfalls auf 180 Gramm als Deluxe Limited Edition in Triple Gatefold Sleeve erhältlich sein.

Beide Platten sind ab dem 07. April via Quinland Road/Edel erhältlich.

