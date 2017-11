LOUDNESS: Neues Album

Am 26. Januar wird es wieder ein neues Album der Japaner LOUDNESS geben. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn es ist das 28. Album der Band (! - falls ich mich nicht irgendwo verzählt habe). Doch die meisten Alben erschienen nur in Japan und wurden im Rest der Welt kaum beachtet. "Rise To Glory" dagegen wird weltweit mit Ausnahme der heimatlichen Inseln über Earmusic erscheinen. Sehr lobenswert, denn die Herren von der Lautstärke haben fast immer sehr hörenswerte Alben produziert. Obendrein wird das neue Album durch eine 13-Song-Best Of-Scheibe ergänzt, bei der LOUDNESS Klassiker neu eingespielt hat.

