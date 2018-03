LOUD PARTNER: Video zu 'Crazy Love'

Gerade erst zusammen gefunden, hat die US Band bereits eine EP im Schnittbereich von Blues, Rock und Americana produziert, die in Kürze als vollständige LP mit dem Namen "Crazy Love" über Optical Records/Kontor New Media erscheinen wird. Dazu gibt es ein Video zu 'Crazy Love': Youtube.

Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, kann man auf der Bandhomepage schauen und die EP erwerben. Das komplette Album folgt dann am 4. Mai.