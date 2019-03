LUCIFER'S FALL und CARDINAL'S FOLLY mit Split-CD; Hörproben

Die Australier und die Finnen werden am 22. März gemeinsame Doom-Sache machen und jeweils drei neue Stücke auf einem gemeinsamen Album veröffentlichen:

CARDINAL'S FOLLY:

1. Walvater Proclaimed

2. Spiritual North

3. Sworn Through Odin's And Satan's Blood

LUCIFER'S FALL:

4. Die Witch Die

5. Call Of The Wild

6. The Gates Of Hell

Beide Bands haben bereits eine Hörprobe veröffentlicht. Hier ist CARDINAL'S FOLLY mit 'Walvater Proclaimed': Youtube.

Und von LUCIFER'S FALL dürfen wir das Lied 'Die Witch Die' bereits hören: Youtube.

Der Crue Del Sur-Shop nimmt schon Vorbestellungen für die CD oder Vinyl an.