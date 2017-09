LUCIFER'S HAMMER:

Die neue EP, die dem Debüt "Beyond The Omens" folgen wird, wurde vom Label Shadow Kingdom Records auf den 24. November terminiert. Der Viertracker wird diese Stücke enthalten:

1. The Valley of the Shadow of Death / Justice Denied

2. Thousand Nights (O.O.T.S.)

3. Warriors of the Storm

4. The Destroyer

Dabei werden aber die CD und Musikcassette zuerst kommen und die Vinyl-Variante erst am Jahresende. 'The Valley of the Shadow of Death / Justice Denied' kann man auf der Bandcamp-Seite des Labels bereits anhören.