LUNAR SHADOW: Lied vom neuen Album verfügbar

Spätestens seit der Ankündigung, dass das dritte Album "Wish To Leave" am 19. März veröffentlicht wird, warten Fans der Band sehnsüchtig auf erste Klänge. Die gibt es nun: Der Opener 'Serpents Die' kann ab jetzt auf YouTube erlauscht werden.







https://youtu.be/-xbqB8KsRys

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Jakob Schnapp Tags: lunar shadow cruz del sur wish to leave metal epic metal post rock serpents die