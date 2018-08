LYSISTRATA: Erstes Album und Tour

Mit den Attributen Noiserock, Post-Hardcore, Math-Rock oder Post-Rock wird der Stil des französischen Trios LYSISTRATA beschrieben. Wer sich dafür interessiert, was darunter zu verstehen ist, der mag das neue Album der Truppe antesten, das am 07.09.2018 unter dem Titel "The Thread" erscheint.

Ab Mitte September ist die Formation dann auch live in Deutschland zu sehen:

18.09. Bremen, Lagerhaus

19.09. Dortmund, FZW

20.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

21.09. Berlin, Musik & Frieden (Festival)

24.10. Hannover, Lux

25.10. Düsseldorf, New Fall Festival