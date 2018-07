Lance King kehrt zurück

Vielen wird der Name des Sängers von so illustren Metalbands wie PYRAMAZE, BALANCE OF POWER, AVIAN und GEMINI bekannt sein, oder auch als Gründer von Nightmare Records. Nun hat der Mann mit der starken Stimme ein neues Album angekündigt. Hier sind zwei Trailer zu "ReProgram":

Trailer #1: Youtube.

Trailer #2: Youtube.

Über die Plattform Pledgemusic kann man sogar direkt dabei sein und sich neben dem Album auch verschiedene andere Belohnungen sichern. Aber zügig, die Kampagne läuft nur noch eine Woche!