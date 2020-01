Lars Eric MATTSSON: Am 9. Januar erscheint die

Der aus Finnland stammende Gitarrist, Komponist, Produzent und Plattenlabel-Boss Lars Eric MATTSSON hat im Laufe seiner Karriere nicht nur unzählige Werke unter seinem Namen veröffentlicht, sondern war auch mit Bands wie CONDITION RED und BOOK OF REFLECTIONS überaus aktiv.

Mit seinem musikalischen Schaffen deckt er seit jeher vom gefühlvollen, neoklassizistisch angelegten Instrumental bis hin zu knackig-rockenden Progressive-Sounds so ziemlich alles ab.

Vor 25 Jahren brachte er zudem ASTRAL GROOVE an den Start. Ein Unternehmen, das aus der Inspiration seiner Zeit als Musiker einer Cover-Band, die sich dem Schaffen von Jimi HENDRIX widmete, entstanden ist. Das bislang einzige, selbstbetitelte Album dieser Formation legt Lars am 9. Januar über sein Label Lion Music als "25th Anniversary Edition" erneut (wenn auch unter seinem Namen) auf und hat dafür nicht nur einen Remix vorgenommen, sondern auch einige der Gitarrensoli neu eingespielt.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

Heart Of Stone

If I Could Fly

Can’t Find A Way

Burning Desire

King Of Lost Dreams

Until We Meet

No Way To Misunderstand

Snowblind

Not Foolin’ Me

World Is Burning

Slave To The Moon

Lonely Child

President

How Does It Feel?

Merry-Go-Round

Tango In Sane

Den Opener 'Heart Of Stone' gibt es zudem bereits als Lyric-Video zu bestaunen:

Quelle: www.lionmusic.com Redakteur: Walter Scheurer Tags: lars eric mattsson lion music astral groove book of reflections condition red anniversary edition