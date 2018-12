Lee Kerslake hat noch acht Monate zu leben

Sagen zumindest seine Ärzte. Der Schlagzeuger, der für URIAH HEEP und OZZY OSBOURNE spielte, kämpft bereits seit Jahren mit Prostatakrebs, doch nun hat die Krankheit auch auf seine Knochen übergegriffen, wie der Musiker dem Magazin The Metal Voice erzählte. Aktuell versucht Lee, genug Geld zusammenzubekommen, um seinen autobiographischen Film "Not On The Heep" fertigzustellen, den er über Indiegogo zu finanzieren gedenkt.

Quelle: The Metal Voice Redakteur: Frank Jaeger Tags: lee kerslake ozzy osbourne uriah heep