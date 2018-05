Letzter WFF-Neuzugang

Noch genau ein Monat, dann steigt das 25. Jubiläum des "With Full Force". Vor der großen Sause tragen sich auch noch ASTROID BOYS ins Line-Up ein: Die Briten kennen das Festival noch aus Roitzschjora und springen beim Hardbowl mit ihrem Mix aus Hardcore und Rap für die kurzfristig aufgelösten KANZLER & SÖHNE ein.



Das Metal- und Harcore-Festival findet auch 2018 wieder in seiner neuen Heimat Ferropolis bei Gräfenhainichen statt. Zum With Full Force XXV wartet das Summer Open Air vom 14. bis 16. Juni knapp 30 Kilometer vom alten Festivalgelände entfernt mit ein paar echten Leckerbissen auf. Ein interessantes Line-Up verspricht auf drei Bühnen atemberaubende Tage in der Stadt aus Eisen. So sind neben JUDAS PRIEST, BODY COUNT, PARKWAY DRIVE auch die Frankfurter Thrasher TANKARD zum ersten Mal auf dem With Full Force. Mit Spannung kann man auch der Show von APOCALYPTICA entgegensehen, die den wetterbedingt ausgefallenen Gig von 2017 nachholen werden.



Um die Wartezeit der kommenden Wochen zu überbrücken lohnt sich ein Blick auf die Festival-Homepage. Dort ist inzwischen auch die Running Order zu finden.



Datum: 14. – 16. Juni 2018

Adresse: Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen





