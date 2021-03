Livemitschnitt von MOTÖRHEAD im April

Am 23. April soll unter dem Titel "Louder Than Noise… Live In Berlin" ein weiteres Livealbum von MOTÖRHEAD erscheinen. Aufgenommen wurde es 2012 in der Hauptstadt. Der Mitschnitt wird als CD/DVD-Paket, Doppel-LP und digital erhältlich sein. Als Kostprobe aus der DVD kann bereits es 'Over The Top' angetestet werden.





