MACHINE HEAD: Details zum neuen Album

Am 26.01.2018 wird via Nuclear Blast / Warner das neue Album von MACHINE HEAD erscheinen. Es trägt den Namen "Catharsis".



Die Tracklist liest sich so:

1. Volatile

2. Catharsis

3. Beyond The Pale

4. California Bleeding

5. Triple Beam

6. Kaleidoscope

7. Bastards

8. Hope Begets Hope

9. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy



Der Song 'Beyond The Pale' wurde bereits heute veröffentlicht.





"Catharsis" wurde von Robb Flynn produziert und von Zack Ohren (FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) in den Sharkbite Studios im kalifornischen Oakland aufgenommen, gemischt und koproduziert. Das Masterign erledigte Ted Jensen (HATEBREED, ALICE IN CHAINS, DEFTONES) im Sterling Sound in New York, NY. Das Cover-Foto wurde von Seanen Middleton geschaffen.



Live ist die Band in 2018 ebenfalls zu erleben. Folgende Termine sind bestätigt:



Catharsis World Tour 2018



16.04. CH Lausanne, Les Docks

17.04. CH Pratteln, Konzertfabrik Z7

19.04. AT Vienna, Gasometer

21.04. GER München, Tonhalle

22.04. GER Stuttgart, Longhorn

27.04. GER Munster, Skaters Palace

28.04. GER Cologne, Ewerk

29.04. GER Berlin, Columbiahalle

05.05. GER Hamburg, Grosse Freiheit

09.05. GER Hannover, Capitol

10.05. GER Wiesbaden, Schlachthof