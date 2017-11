MACHINE HEAD: Endlich!

Die Metal-Titanen von MACHINE HEAD aus der San Franciscoer Bay Area werden am 26. Januar ihr ungeduldig erwartetes neues Album "Catharsis" über Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen. Seit heute steht der brandneue Song 'Beyond The Pale' hier online zur Verfügung.

"Catharsis" wurde von Robb Flynn produziert und von Zack Ohren (FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) in den Sharkbite Studios im kalifornischen Oakland aufgenommen, gemischt und koproduziert. Das Masterign erledigte Ted Jensen (HATEBREED, ALICE IN CHAINS, DEFTONES) im Sterling Sound in New York, NY. Das Cover-Foto wurde von Seanen Middleton geschaffen.

Anbei die Trackliste:

1. Volatile

2. Catharsis

3. Beyond The Pale

4. California Bleeding

5. Triple Beam

6. Kaleidoscope

7. Bastards

8. Hope Begets Hope

9. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy

