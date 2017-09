MACHINE HEAD mit Tourdaten für Europa

Nachdem MACHINE HEAD in der vorigen Woche die US-Daten ihrer Welt-Tour bekanntgegeben hat (wir berichteten), haben Rob Flynn und seine Mannen jetzt die Daten für Europa bekanntgegeben. Insgesamt wird MACHINE HEAD 48 Konzerte in 47 Städten in 16 verschiedenen Ländern spielen und dort die "Evening with"-Konzerte fortsetzen und jeden Abend für 2 1/2 bis 3 Stunden auf der Bühne stehen.

Hier die Tourdates:

Thu 22-Mar France, Rouen, Le 106

Sat 24-Mar France, Paris, Bataclan

Mon 26-Mar France, La Rochelle, La Sirene

Tue 27-Mar France, Bordeaux, Rocher de Palmer

Thu 29-Mar Spain, Santiago de Compestalla, Sala Capital

Fri 30-Mar Portugal, Lisbon, Coliseum

Sat 31-Mar Portugal, Oporto, Colisum

Mon 02-Apr Spain, Madrid, Riviera

Tue 03-Apr Spain, Seville, Sala Custom

Wed 04-Apr Spain, Malaga, Sala Paris 15

Fri 06-Apr Spain, Valencia, Sala Republica

Sat 07-Apr Spain, Barcelona, Razzmatazz

Sun 08-Apr France, Toulouse, Bikini

Mon 09-Apr France, Marseille, Caberet Auletoire

Wed 11-Apr Italy, Bologna, Zona Roveri

Thu 12-Apr Italy, Rome, Orion

Fri 13-Apr Italy, Milan, Live Club

Sun 15-Apr France, Lyon, Tansbordeur

Mon 16-Apr Switzerland, Lausanne, Les Docks

Tue 17-Apr Switzerland, Pratteln, Konzertfabrik Z7

Thu 19-Apr Austria, Vienna, Gasometer

Fri 20-Apr Hungary, Budapest, BNMC

Sat 21-Apr Germany, Munich, Tonhalle

Sun 22-Apr Germany, Stuttgart, Longhorn

Tue 24-Apr France, Strasbourg, Laiterie

Wed 25-Apr Luxembourg, Luxembourg, Den Atelier

Fri 27-Apr Germany, Munster, Skaters Palace

Sat 28-Apr Germany, Cologne, Ewerk

Sun 29-Apr Germany, Berlin, Columbiahalle

Tue 01-May Denmark, Copenhagen, Vega

Wed 02-May Sweden, Gothenburg, Pustervik

Thu 03-May Norway, Oslo Rockefeller

Sat 05-May Germany, Hamburg, Grosse Freiheit

Sun 06-May Holland, Gronigen, Oosterpoort

Mon 07-May Holland, Tilburg, 013

Wed 09-May Germany, Hannover, Capitol

Thu 10-May Germany, Wiesbaden, Schlachthof

Fri 11-May Belgium, Brussels, AB

Sun 13-May UK, Southampton Guildhall

Mon 14-May UK, Cardiff, University

Tue 15-May UK, Bristol Academy

Thu 17-May UK, Birmingham Academy

Fri 18-May UK, London, Roundhouse

Sat 19-May UK, London, Roundhouse

Mon 21-May UK, Nottingham Rock City

Tue 22-May UK, Newcastle, Academy

Wed 23-May Scotland, Glasgow Academy

Fri 25-May UK, Manchester Academy

Quelle: Band bei Facebook Redakteur: Mario Dahl Tags: machine head catharsis neues album tour