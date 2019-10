MACHINE HEAD mit neuer Single, Tour

Das Lied 'Do Or Die' ist jetzt auch als Video zu sehen und hören: Youtube.

"'Do or Die' besteht aus drei Minuten und 45 Sekunden reinem, ursprünglichem Zorn. FUCK EVERYONE!," sagt Frontmann Flynn.



Bassist Jared MacEachern stimmt zu und sagt: "Ich bin überwältigt von dem fertigen Video. Als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich absolut begeistert. Ein aggressiver Song verdient ein aggressives Video! Es ist ein ungezügelter, Dampfwalzen-mäßiger, nach 'Fuck Off' schreiender Song!"



Carlos Cruz (WARBRINGER, POWER TRIP) saß auf dem Track am Schlagzeug und kommentiert: "'Do or Die' ist mit Abstand der extremste Song im Repertoire von MACHINE HEAD."

Die 2020 folgende Tournee wird eine ganz besondere sein, denn die Band will drei Stunden spielen mit einer Pause zwischen zwei Sets. Der erste Teil wird moderne Lieder enthalten und der zweite das gesamte "Burn My Eyes"-Album. Hier sind die Tourdaten:

19.04.2020 E ZARAGOZA, Teatro de las Esquinas

21.04.2020 E SANTIAGO DE COMPOSTELA, Capitol

23.04.2020 P OPORTO, Coliseu de Porto

24.04.2020 P LISBON, Coliseu de Lisboa

25.04.2020 E MADRID, La Riviera

27.04.2020 E MALAGA, Paris 15

28.04.2020 E MURCIA, Gamma

29.04.2020 E VALENCIA, Republicca

01.05.2020 E BARCELONA, Razzmatazz

02.05.2020 F TOULOUSE, Le Bikini

05.05.2020 D LUDWIGSBURG, MHP Arena

06.05.2020 D WIESBADEN, Schlachthof

08.05.2020 D HANNOVER, Swiss Life Hall

09.05.2020 CZ PRAGUE, Forum Karlin

10.05.2020 SK BRATISLAVA, Refinery Gallery

12.05.2020 RO BUCHAREST, Quantic Club

13.05.2020 BG SOFIA, Universiada Hall

15.05.2020 GR THESSALONIKI, Fix Factory Of Sound

16.05.2020 GR ATHENS, Piraeus Academy

20.05.2020 UA KIEV, Stereoplaza

22.05.2020 RUS MOSCOW, 1930 Moscow

23.05.2020 RUS ST PETERSBURG, A2

25.05.2020 FIN HELSINKI, The Circus

28.05.2020 S STOCKHOLM, Fryhuset Arenan

29.05.2020 N OSLO, Sentrum Scene

30.05.2020 DK AARHUS, Train

01.06.2020 D HAMBURG, Grosse Freiheit 36

02.06.2020 NL UTRECHT, Tivoliredenburg

03.06.2020 F LILLE, Aeronef

05.06.2020 GB LONDON, Alexandra Palace

06.06.2020 GB BIRMINGHAM Academy

Hier nochmal die restlichen Daten des 2019er-Teils der Tour:

16.10.2019 A WIEN Gasometer

18.10.2019 P GDANSK B90

19.10.2019 P WARSAW Progressja *SOLD-OUT*

20.10.2019 HU BUDAPEST Baba Negra *SOLD-OUT*

22.10.2019 CH ZÜRICH Komplex

23.10.2019 F LYON Le Radiant

25.10.2019 I MILAN Live Club

26.10.2019 I PADOVA Hall

27.10.2019 L Lux Expo

29.10.2019 F PARIS Le Trianon *SOLD-OUT*

30.10.2019 F PARIS Le Trianon *SOLD-OUT*

31.10.2019 B BRUSSELS Forest National