MADBALL spielt

Klar, Core ist ja auch keine Musik, die man mal eben nebenbei macht. MADBALL verrät bereits ein bisschen was über das neue Studioalbum in zwei Video-Trailern. Hier ist 'Trailer 1': Youtube.

Und hier ist 'Trailer 2': Youtube.

Aber MADBALL kann auch anders, man hat einen kompletten Song für uns. Hier ist 'Old Fashioned': Youtube.

Auf dem Album werden folgende Lieder vertreten sein:

Smile Now Pay Later

Rev Up (feat. Sick Jacken)

Freight Train

Tempest

Old Fashioned

Evil Ways (feat. Ice-T)

Lone Wolf

Damaged Goods

The Fog (feat. Tim Timebomb & Steve Whale)

Es Tu Vida

For You

For The Cause



Bonus Track (nur auf CD & LP):

Confessions