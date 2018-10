Die Neuausgabe des ursprünglich 1986 veröffentlichten Werks wird als limitierte Auflage von 1000 Exemplaren erstmalig in Europa als CD erscheinen und als remasterte Version mit zwei Bonustracks am 16. November erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Oh Rendez Vous

2. Carry On

3. Hotel Party

4. Drama

5. Shine

6. The Look In Your Eyes (Bonus)

7. Give It Back (Remix)

8. Out Of The Bunker

9. World Wide Man

10. Can’t Take It

11. Mental Masturbation

12. The Tale (Bonus)