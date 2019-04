MADRUGADA im September erneut auf Tour

Die norwegische Indie-Band MADRUGADA hat weitere Konzerte für die "Industrial Silence"-Tour angekündigt.



In Deutschland werden die Norweger bei folgenden Terminen zu erleben sein:

25.09.2019 Dortmund-FZW

26.09.2019 Bremen-Schlachthof

27.09.2019 Dresden-Alter Schlachthof

29.09.2019 Stuttgart-LKA Longhorn

30.09.2019 Erlangen-E-Werk



Am 18. April ab 10 Uhr gibt es die Tickets für 26,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen.

Foto: Freigabe FKP Scorpio; Copyright by Knut Aaserud