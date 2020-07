Das Stück 'Postcard From Nowhere" stammt vom dritten Album der italienischen Rocker MAD DOGS, das am 16.10.2020 bei Go Down Records erscheinen wird. "We Are Ready To Testify" wird also auch eine nicht geringe Menge Dark Blues beinhalten.

