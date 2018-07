MAD MAX mit neuem Video

Die Münsteraner MAD MAX kredenzen mit dem Video zu 'Beat Of The Heart' ein erstes Lebenszeichen ihres am 10. August via SPV GmbH/ Steamhammer erscheinenden und schlicht "35" betitelten neuen Albums. Welche Bedeutung die Zahl 35 dabei innehat ist mir zwar nicht ganz bekannt, aber dass der Song, welcher zudem mit richtigen Schauspielern (Vinzenz Kiefer u.a. Alarm für Cobra 11) von Regisseur Oliver Betke gedreht wurde absolut klasse klingt, allerdings schon. Erhältlich ist das Ganze dann als CD DigiPak-Version, limitierte Vinyl-Version, Download und Stream. Youtube.

