MAGNUM: Charterfolge, Tourdates und Show in Brimingham neu angesetzt

Die britischen Rocker mussten ihr Konzert am 2. März in Birmingham wegen Schneefalls absagen, etwas, dass in England auch nicht alle Tage passiert. Deswegen wurde die Show für den 19. April neu angesetzt und gleich in eine größere Halle verlegt, da der Gig im Vorfeld ausverkauft gewesen war. Wie es scheint, verschafft das neue Album "Lost On The Road To Eternity" den Burschen einen, ja, dritten Frühling. Mittlerweile ist das im Januar veröffentlichte Album in der siebten Woche in den UK Charts und überhaupt scheint es überall gut anzukommen. Hier ist ein aktuelles Chart-Update:

#1 - UK - Indie Charts

#2 - Sweden - Hard Rock Charts

#4 - Sweden - Vinyl Charts

#8 - Germany - Album Charts

#8 - Switzerland - Album Charts

#8 - UK - Update Charts

#9 - UK - Vinyl Charts

#9 - UK - Physical Charts

#9 - UK - Scottish Charts

#11 - UK - Sales Charts

#15 - UK - Album Charts

#22 - Austria - Album Charts

#23 - Sweden - Album Charts

#30 - UK - Download Charts

#56 - USA - Hard Music Charts

#145 - France - Album Charts

#165 - Spain - Album Charts

#168 - USA - Indie Charts

In Kürze wird MAGNUM auch bei uns live zu sehen sein. Hier sind die Tourdates:

21. März Ampere, München

23. März Hirsch, Nürnberg

24. März Colos-Saal, Aschaffenburg

25. März Columbia Theater, Berlin

27. März Harmonie, Bonn

28. März Wizemann, Stuttgart

29. März Jazzhaus, Freiburg

31. März Live Club Barmen, Wuppertal

3. April Werk 2, Leipzig

4. April Fabrik, Hamburg

5. April Aladin, Bremen

11. April Kaminwerk, Memmingen

12. April Z7, Pratteln

