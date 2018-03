MAIDAVALE: Schwedisches Psychedelic-Frauen-Quartett auf Reisen

MAIDAVALE wird am 23.03.2018 das neue Album "Madness Is Too Pure" herausbringen. Mit einer Packung starker Psycheedelic-Folk-Stücke auch aus ihrem ersten Album im Gepäck, sind die vier Schwedinnen auch leibhaftig bei uns zu erleben.

05.05.2018 Berlin, DESERTFEST

09.05.2018 Dresden, Ostpol

11.05.2018 Hamburg, Molotow

12.05.2018 Husum, Speicher

13.05.2018 – NL - Drachten, Iduna

15.05.2018 Stuttgart, Goldmark's

16.05.2018 München, Feierwerk

17.05.2018 IT-Bolzano, Sudwerkclub

18.05.2018 Nürnberg, MUZ

19.05.2018 Leipzig, So&So

20.05.2018 Bückeburg, Schraub Bar

