MAIDEN UNITED Special in Bad Homburg abgesagt!

Uns erreichte, die nicht so tolle Pressemitteilung, dass die von uns mit präsentierte Theater Show von MAIDEN UNITED, welche am kommenden Samstag, den 30. März, im Kurtheater Bad Homburg stattfinden sollte, abgesagt wurde.



Hier das offizielle Statement des Veranstalters:



Leider muss das für den kommenden Samstag in Bad Homburg geplante Maiden United Special abgesagt werden.



„Wir haben bis zum gestrigen Abend, gemeinsam mit Maiden United, um das sehr spezielle Konzert gekämpft. Aber leider müssen wir aufgrund der geringen Nachfrage das Konzert absagen.“



Gekaufte Tickets werden über Frankfurt Ticket, angeschlossenen Vorverkaufsstellen und dem Konzertbüro Rehwald erstattet.

Quelle: Konzertbüro Rehwald Redakteur: Tommy Schmelz Tags: maiden united