MAIDEN UNITED: Neue EP im Anmarsch

Die niederländische Band, die die wohl bekannteste IRON MAIDEN-Coverband darstellt, wird am 8. Juni eine EP veröffentlichen, auf der sich das Lied 'Empire Of The Clouds' vom letzten Album der eisernen Jungfrauen "Book Of Souls" befindet. Die neue Version hat eine Gesamtlänge von über 23 Minuten und wird als EP mit einer zweiten Scheibe angereichert, die das Lied in einer Live-Version vom 27. Januar im Carre in Amsterdam enthält sowie eine Live-Version von 'Killers'. Über die Webseite der Band kann man die EP bereits auf CD und Vinyl vorbestellen. Bei mir läuft sie gerade in einer Vorabversion, und ich möchte behaupten, dass Fans von IRON MAIDEN sich diese Version unbedingt zusätzlich ins Regal stellen sollten, da diese Interpretation außerordentlich gelungen ist!

Einen kleinen Eindruck der Band kann man auf ihrem Youtube-Kanal bekommen, von dem diese Version von 'Strange World' stammt: Youtube.