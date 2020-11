MAJESTICA - Video zur zweiten Single 'Ghost Of Marley'

Weihnachten rückt ja mit großen Schritten näher und damit auch die Veröffentlichung des neuen Albums von MAJESTICA: "A Christmas Carol". Es wird noch rechtzeitig zum Fest am 4.Dezember über Nuclear Blast erscheinen und als weitere Einstimmung gibt es heute 'Ghost Of Marley' auf die Ohren.



Wer schon immer einmal Tommy Johansson als Ebenezer Scrooge im Duett mit dem Geist von Jacob Marley sehen wollte, der dürfte an diesem Video viel Spaß haben. Mr. Marley wird super gespielt - im zweifachem Wortsinn - von Bassist Chris David.

Ach ja, nicht zu vergessen die toll arrangierte Musik!



https://www.youtube.com/watch?v=B_RKRbA9gRY&feature=youtu.be

