MAJESTICA: Livestream am Samstag

Die Symphonic Metaller aus Schweden MAJESTICA, die man eventuell als REINXEED kennt und die letztes Jahr ihr Album "Above The Sky" veröffentlicht haben, werden am Samstag, den 16. Mai 2020, um 20:00 Uhr, einen Stream eines Konzerts auf Facebook veröffentlichen.

Bassist Chris David erklärt: "Als wir nach der Veröffentlichung unseres ersten Albums "Above The Sky" letztes Jahr nicht auf Tour gehen konnten, war unser Plan, das dieses Jahr nachzuholen. Wir haben das Jahr dann mit ein paar Shows in Tokyo gestartet und hatten für den April eine Tour mit TWILIGHT FORCE und einige Sommer-Festival-Auftritte geplant. Leider musste jetzt alles abgesagt oder verschoben werden, also haben wir beschlossen, dem Online-Trend mit einem Livestream zu folgen, der am Samstag den 16. Mai stattfindet. Ich denke, es ist wichtig, so viele positive Ereignisse wie möglich in diesen seltsamen Zeiten zu schaffen. Alles ist besser als Nichts, richtig?!

Der Stream wird auf einer kleinen Kino-/Theater-Bühne in Schweden, in der Nähe meines Zuhauses in Värmland stattfinden. Wir versuchen, eine sehr intime Atmosphöre zu schaffen, mit einer Show voller Songs wie 'Above The Sky’ und vielleicht etwas aus unseren ReinXeed Jahren. Danach geht es an einem virtuellen Merch Stand weiter, wo wir uns mit euch unterhalten können, einige Fragen beantworten und einen Webshop mit ein bisschen Merch betreiben, wo wir eure Bestellungen direkt im Stream annehmen. Also wie auf einer Club Show, wo die Band nach den Konzert noch an den Merch Stand kommt, um sich ein bisschen mit den Fans zu unterhalten. Also schaut mal bei dem Stream vorbei, wenn ihr eine Powermetal Session direkt in eurem Wohnzimmer erleben wollt und verbringt euren Samstagabend mit MAJESTICA!"

Also, morgen auf Facebook.