MAJESTICA gehört zur Nuclear Blast-Riege

Symphonischer Metal aus Schweden findet sich in Form der ein wenig peinlich benannten Band MAJESTICA, die früher REINXEED hieß, unter dem Dach des Donzdorfer Labels wieder. Das ist aber keine echte Überraschung, denn in den Reihen der Band steht mit Tommy Johansson einer der Gitarristen von SABATON. Das Album mit zehn Liedern wird "Above The Sky" heißen und von Tommy wie folgt kommentiert: "Die Veröffentlichung unseres letzten Albums ist wirklich schon eine Weile her, weshalb wir uns dazu entschieden haben, mit dem Namen MAJESTICA quasi 'nochmal von vorne' zu beginnen. Der Name klingt für eine schwedische Power Metal-Band nicht nur majestätisch und episch, sondern zollt auch dem REINXEED-Werk »Majestic« (2010) Tribut. Als uns dieser Name in den Sinn gekommen ist, waren wir direkt hin und weg, er fühlt sich für diese Art von Musik einfach perfekt an. Die Fans können Power Metal à la HELLOWEEN, STRATOVARIUS und GAMMA RAY, aber auch symphonische Parts voller eingängiger Melodien sowie mit Chören ausgeschmückte Refrains, Gitarrensoli, schöne technische Spielereien und zu guter Letzt hohen Gesang der Marke Michael Kiske, Timo Kotipelto und Sebastian Bach erwarten."

