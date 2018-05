MAJESTY OF SILENCE: Neues Album

Die schweizer Black-Metal-Band MAJESTY OF SILENCE wird am 25.05.2018 ihr neues Album "Zu Dunkel Für Das Licht" veröffentlichen. Das Werk der 1996 gegründeten Band wird bei Extreme Metal Music / Rockshots Records erscheinen.



Der Album-Teaser gibt einen ersten Vorgeschmack.



Die Tracklist liest sich so:



1. Der Untergang (6:10)

2. Das Feuer (4:46)

3. Der Zahn der Zeit (5:17)

4. Unerwarteter Besuch (7:02)

5. Endstille4:54

6. Dem Engel noch zuhören (6:15)

7. Klangfeind - Neuzeithasser (7:09)

8. Traurige Geschicht' (5:30)

9. Rudi (5:10)

10. Sonne (5:58)

11. Weisse Welt (5:40)

12. Zweiundzwanzig (5:07)

13. Erlösung (6:01)

14. Stille (0:53)

