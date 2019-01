Pünktlich zur Veröffentlchung des neuen Albums "Hell For All" am 25.01.2019 hat Alex Nunziati mit seinem Side-Projekt MALAMORTE ein weiteres Lyric-Video mit dem Titel 'Warriors Of Hell' veröffenticht.

