MALEVOLENT CREATION: Sänger hat Krebs - helft ihm!

Wie wir gerade erfahren haben, befindet sich Brett Hoffmann im Krankenhaus. Bei ihm wurde Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium (4) festgesteltt. Er hat sich bereits einer Operation unterzogen. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Doch neben den Wünschen gibt es noch etwas, was man für ihn tun kann. Wer das US-amerikanische Gesindheitssystem kennt, weiß, dass eine solche Behandlung äußerst kostspielig ist. Deswegen gibt es eine Kampagne auf gofundme.com, um Hoffmann zu helfen, seine lebensnotwendige Behandlung finanzieren zu können.

Brett Hoffmann hat die ersten drei Alben "The Ten Commandments", "Retribution" und "Stillborn" bei MALEVOLENT CRATION eingesungen, später wieder "The Fine Art Of Murder" und "Envenomed" und war auch von 2006 an an allen Alben beteiligt. Außerdem ist sein Name mit DOWN THE DRAIN, FIRE FOR EFFECT, SILENT DEATH verbunden