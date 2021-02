MAMMOTH WVH: Debütalbum

Am 11.06.2021 erscheint das Debütalbum "Mammoth WVH" via EX1 Records / Explorer1 Music Group. MAMMOTH WVH ist das Musikprojekt von Wolfgang Van Halen, dem Sohn von Eddie Van Halen.



Mit dem Song 'Distance' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Mr. Ed

2. Horribly Right

3. Epiphany

4. Don’t Back Down

5. Resolve

6. You’ll Be The One

7. Mammoth

8. Circles

9. The Big Picture

10. Think It Over

11. You’re To Blame

12. Feel

13. Stone

14. Distance (Bonus Track)

