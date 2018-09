MANAM kündigt Album an

Die italienische Death-Metal-Gruppe MANAM hat soeben einen Vertrag bei Rockshots Records unterschrieben und will am 23. November ihr Debütalbum "Rebirth Of Consciousness" veröffentlichen.



Trackliste:

1. Fallen Leaves

2. Supernova

3. Atman Denied

4. Innerdemon

5. Revelation

6. Total War

7. A Raw Awakening

8. Anam

9. Sahara

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: manam rebirth of consciousness