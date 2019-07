MANILLA ROAD - Aus den Schatten...

Wie MANILLA ROAD-Schlagzeuger Andreas 'Neudi' Neuderth heute über seine Facebook-Seite bekannt gegeben hat und es auch von der Bandseite geteilt wurde, werden in Kürze ein paar "alte Gesichter" mit einer neuen Band an den Start gehen. Die Chemie unter den Bandmitgliedern des letzten Line-ups von MANILLA ROAD sei so einmalig gewesen, und dies habe sich auch auf das Line-up beim Tribute-Gig für den verstrobenen Bandgründer Mark Shelton beim "Keep It True" mit Gitarrist Eric 'Kalli' Kaldschmidt übertragen, dass Bryan 'Hellroadie' Patrick (Photo), Phil Ross, Neudi und Kalli unbedingt weiterhin zusammen musizieren möchten. Die Band, deren Name noch nicht feststeht, solle jedoch keine Fortsetzung von MANILLA ROAD sein und werde sich auch nicht "CRYSTAL LOGIC" oder ähnlich nennen, da es nicht das Ziel sein, MANILLA ROAD 2.0 zu liefern oder von den Errungenschaften Mark Sheltons zu zehren. Vielmehr arbeite man gerade an neuen Songs, und etwaige Ähnlichkeiten zu MANILLA ROAD seien allenfalls Folge dessen, dass eben dabei ist, wer dabei ist. Die Band habe noch keinen neuen Deal und daher alle künstlerischen Freiheiten und keinerlei Zeitdruck. Sobald ein Bandname stehe, werde man für die neue Band auch eine neue Facebook-Seite einrichten.

Quelle: Neudi via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manilla road andreas neuderth neudi bryan patrick hellroadie phil ross eric kaldschmidt kalli