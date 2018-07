MANIMAL mit neuem Album

Die bei AFM unter Vertrag stehenden Schweden werden am 7. September ihren dritten Rundling unter dem Namen "Purgatorio" abfeuern. Der Titel ist deswegen auf italienisch, weil die Band sich Inspiration in der "Göttlichen Komüdie" von Dante suchte, und die ist nun einmal auf italiensich geschrieben. Folgende Lieder werdenenthalten sein:

01. Black Plague

02. Purgatorio

03. Manimalized

04. Spreading The Dread

05. Traitor

06. Behind Enemy Lines

07. Denial

08. Edge Of Darkness

09. The Fear Within