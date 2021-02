MANOWAR - Jubiläumskonzert um ein Jahr verschoben

Wie über Eventim heute an die Ticketbesitzer mitgeteilt wurde, ist das Konzert der MANOWAR-Jubiläumstour vom 16.04.2021 in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm auf den 22.04.2022 velegt worden. Die Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Das Tourmotto wird nunmehr lauten: "Laut und Hart - Stark und Schnell - Anniversary Tour '22". Ein offizielles Statement des Tourveranstalters Poison Ivy Events zum Schicksal der gesamten Tour steht noch aus, es würde uns nicht überraschen, wenn in den nächsten Tagen und Wochen weitere Neuansetzungen zu vermelden wären.

Quelle: Eventim Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manowar tour corona verlegung covid-19 eventim poison ivy events