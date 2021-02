MANOWAR - Jubiläumstour um ein Jahr verschoben (UPDATE!)

Die sich abzeichnende Tourverlegung im Hause MANOWAR wurde nun auch auf der Homepage der Band offziell bestätigt:



Wegen der anhaltenden COVID-19-bedingten Sicherheitsbeschränkungen in Deutschland, den Niederlanden und anderen Ländern sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Möglichkeit in diesem Jahr zu reisen und Großveranstaltungen durchzuführen, verschiebt die Band ihre für April 2021 geplanten Tour auf April 2022.

Joey DeMaio hierzu:

„Wir sind zuversichtlich, dass diese Krise dank der Freigabe diverser Impfstoffe bald unter Kontrolle ist und große Veranstaltungen und Konzerte wieder erlaubt werden”,

„Mit der Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle ist es jedoch richtig, genügend Zeit zu investieren, um die Lage in den Griff zu bekommen und unsere Tour auf 2022 zu verschieben. Und wie es das Schicksal will, ist 2022 ein noch größeres Jahr für uns, in dem wir besondere Jubiläen für sechs unserer Alben mit den größten Fans der Welt feiern können!“



„Wir können es nicht erwarten, Euch im nächsten Jahr auf Tour zu sehen, um dieses Mega-Event mit uns zu feiern! Laut Und Hart; Stark Und Schnell!”

Für die "LAUT UND HART – STARK UND SCHNELL ANNIVERSARY TOUR ’22", benannt nach einer neuen Hymne zu Ehren ihrer treuen deutschen Fans, kündigt MANOWAR eine Setliste mit Fanfavoriten an, die außerdem besondere Jubiläen von sechs Alben würdigen soll:



40 Jahre "Battle Hymns"

35 Jahre "Fighting The World"

30 Jahre "The Triumph Of Steel"

20 Jahre "Warriors Of The World"

15 Jahre "Gods Of War"

10 Jahre "The Lord Of Steel"



Tickets für die ursprünglichen Termine im April 2021 behalten für die neuen Daten ihre Gültigkeit. Diejenigen, die bereits ein Ticket gekauft haben, werden per E-Mail kontaktiert.



Die neuen Termine sind:



Di, 12. April, 2022 – Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy

Mi, 13. April, 2022 – Bremen, DE – ÖVB-Arena – Halle 7

Do, 14. April, 2022 – Berlin, DE – Velodrom

Sa, 16. April, 2022 – Oberhausen, DE – König Pilsener Arena

So, 17. April, 2022 – Zwickau, DE – Stadthalle

Do, 21. April, 2022 – Nuremberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung

Fr, 22. April, 2022 – Neu-Ulm, DE – Ratiopharm Arena

Sa, 23. April, 2022 – Mannheim, DE – SAP Arena